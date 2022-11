Kordaat brengt alternatieve kerstsingle uit

Het is nog maar november, maar dat houdt Hasselaar Bjorn Awouters niet tegen om nu al met een kerstsingle op de proppen te komen. Het nummer ‘Jezus Christus Wat Een Feest’ is meteen de debuutsingle van z’n nieuwe project Kordaat, dat hij samen met de Nederlandse Nienke Overmars in het leven riep. Het is niet meteen de bedoeling om de klassieke kerstfeer tot leven te brengen, maar wel om zowel de mensen die van Kerstmis houden als diegene die het haten samen op de dansvloer te krijgen.