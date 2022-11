Nieuwe treinstakingen in Verenigd Koninkrijk rond feestdagen

Treinreizigers in het Verenigd Koninkrijk moeten tijdens de eindejaarsperiode rekening houden met hinder, want de vakbond RMT heeft een nieuwe reeks van stakingen aangekondigd. Bij het Britse spoor is al lang een conflict aan de gang over jobs, verloning en arbeidsomstandigheden.

Meer dan 40.000 leden van de vakbond Rail, Maritime and Transport bij de spoornetbeheerder en bij veertien spoorwegmaatschappijen zullen het werk neerleggen tijdens 48 urenstakingen op 13 en 14 december, 16 en 17 december, 3 en 4 januari, en 6 en 7 januari. Van 18 december tot 2 januari zullen vakbondsleden ook weigeren om over te werken.

Werkgeversorganisatie Rail Delivery Group zegt dat de acties grote schade zullen veroorzaken voor de detailhandel en vrijetijdssector in aanloop naar de kerstdagen. De branchevereniging stelt dat er juist vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen en dat er voor het eerst in maanden zicht is op een cao-akkoord. Rail Delivery Group roept RMT dan ook op weer aan de onderhandelingstafel te komen om verder te praten.

Hoger loon

Komende zaterdag wordt er ook al gestaakt door Britse treinmachinisten voor een hoger loon. Die staking wordt georganiseerd door de machinistenvakbond Aslef, bij twaalf spooroperatoren. Er zijn dit jaar al vaker stakingen gehouden op het Britse spoor, waaronder de grootste spoorstaking in decennia afgelopen zomer. Door de hoge inflatie en gestegen kosten voor levensonderhoud willen spoormedewerkers meer geld van werkgevers.

Ook in andere sectoren van de Britse economie zijn er stakingen geweest, waaronder bij de Londense metro, door postbezorgers en havenarbeiders.