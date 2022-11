Voormalig kroonprins Carl Nijssens stapt uit CD&V Sint-Truiden: ‘Ze hebben negen keer mijn banden kapotgestoken en mijn woning beklad’

Sint-Truiden

Er komt geen einde aan de politieke onrust in Sint-Truiden. Carl Nijssens haalt hard uit en zegt dat hij het slachtoffer is van sabotage. Liefst negen keer, zo zei hij vanmiddag in de TVL-studio, werden zijn autobanden kapotgestoken. Ook de gevel van zijn woning werd beklad. Hij deed daarvan aangifte bij de politie. Toen hield de intimidatie op. Na alle burgemeestersperikelen en onderzoeken tegen politici van Audit Vlaanderen is in Sint-Truiden de politieke rust dus hoegenaamd nièt teruggekeerd. Het is genoeg geweest, zegt hij zelf. Carl Nijssens stapt uit de cd&v. Hij levert zijn partijkaart in en zetelt verder als onafhankelijk gemeenteraadslid.