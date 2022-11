Robert Lewandowski laat het liggen: Poolse topspits faalt vanop de stip, Guillermo Ochoa bezorgt Mexico een punt

Saudi-Arabië blijft na de eerste speeldag de verrassende leider in groep C na hun stuntzege tegen Argentinië. Het andere duel tussen Polen en Mexico leverde geen winnaar, noch doelpunten op. Vooral Lewandowski kon zichzelf wel vervloeken.

Niet dat Polen de zege verdiende tegen Mexico. Helemaal niet zelfs. Als een ploeg aanspraak mocht maken op de zege, dan wel Mexico. El Tri speelde met meer drive, meer agressiviteit en meer kansen. Voor de rust kwamen alleen zij echt dichtbij een goal. Vega, die tijdens het volkslied nog zijn tranen de vrije loop liet, leunde boven Matty Cash, maar kopte naast. Vlak voor de rust moest de Poolse doelman Szczesny een onorthodoxe poging van Sanchez uit de bovenhoek duwen. Meer viel er in een gesloten eerste helft niet te noteren.

© AFP

Polen vermocht weinig, maar kreeg in de tweede helft toch een gouden kans op de voorsprong na een worstelduel tussen Moreno en Lewandowski. De Mexicaanse verdediger hing aan het shirt en trok de Barça-spits ook over zijn been. De VAR had het gezien en sommeerde scheidsrechter Beath naar het scherm: strafschop. Maar dan leek de druk toch te wegen op de spits van Barça. In zijn carrière miste hij slechts 7 van de 78 strafschoppen. De achtste volgde: Lewandowski plaatste de bal niet voldoende in de hoek en moet zo nog steeds wachten op zijn eerste WK-doelpunt ooit. Gewezen Standard-doelman Guillermo Ochoa, inmiddels 37 en aan zijn vijfde WK bezig, werd zo de held in een wedstrijd waarin de doelmannen de hoofdrol opeisten. Want ook aan de overkant had Juventus-doelman weer een redding in huis, toen Martin een schot van Chavez met het hoofd devieerde.

© AFP

De slotfase bleef zenuwachtig, maar Mexico speelde zijn omschakelmomenten onvoldoende uit. En Polen wist alleen te dreigen op spelhervattingen maar puurde ook daar geen goal uit. Er werd beter verdedigd dan aangevallen en dan is een brilscore onafwendbaar. Misschien is het nog geen slecht nieuws voor Argentinië. Feit is dat het op een na laagste gerangschikte land op dit WK een groep aanvoert met Argentinië, Mexico en Polen. Knotsgek.