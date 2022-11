Nieuw dieptepunt voor gevallen Nederlands voetbaltalent Mo Ihattaren

De arrestatie vond plaats bij een huis in Utrecht waarin de voetballer op dat moment verbleef. Agenten in uniform en in burger gingen volgens getuigen het huis binnen en voerden Ihattaren af. Hij is overgebracht naar een politiebureau.

De politie in Utrecht wil niet meer kwijt dat een 20-jarig persoon is gearresteerd wegens bedreiging. Bronnen dicht bij het onderzoek bevestigen dat het om Mo Ihattaren gaat. Het is op dit moment niet bekend wie Ihattaren bedreigd zou hebben en waarom. De politie gaat de aangifte van een slachtoffer de komende dagen onderzoeken. Het is onduidelijk of Ihattaren tijdens het onderzoek in de cel moet blijven. Bronnen achten dat wel aannemelijk.

Nieuw dieptepunt

De arrestatie van het ooit zeer veelbelovende voetbaltalent is een nieuw dieptepunt in zijn loopbaan. Ihattaren maakte als jonge speler veel indruk bij PSV maar kreeg na de dood van zijn vader mentale problemen en kwam in conflict met de toenmalige trainer van. PSV, Roger Schmidt.

De situatie escaleerde en Ihattaren werd verkocht aan Juventus, dat hem verhuurde aan Sampdoria. Daarna huurde Ajax de voetballer, maar ook in Amsterdam kwam Ihattaren amper aan voetballen toe. Afgelopen maand besloot Ajax de huurovereenkomst te beëindigen en Ihattaren terug te sturen naar Italië, waar hij zich in januari weer bij Juventus zou moeten melden.

© ISOPIX

Nouri

Eerder deze maand werd bekend dat Mo Ihattaren op sleeptouw werd genomen door de familie van ex-Ajacied Appie Nouri en daar ook vaak thuis verbleef. Ook oud-international Wesley Sneijder ontfermde zich over hem. Het verblijf bij de familie Nouri leek de gevallen voetballer in rustiger vaarwater te brengen. Hij begon weer met trainen met een speciaal team, dat onder anderen uit twee bekende fysiotherapeuten bestond.

Ihattaren kende een woelige zomer met liefdesperikelen en persoonlijke problemen na contacten met mensen uit het criminele milieu. Ook werd een auto van hem in brand gestoken.