Raad van bestuur keurt omstreden transformatieplan VRT goed

De openbare omroep moet besparen van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. In april stelde CEO Frederik Delaplace een “transformatieplan” voor, waarbij aanvankelijk sprake was van 116 naakte ontslagen, het niet vervangen van vijftig natuurlijke vertrekkers en de uitbesteding van Thuis. In de conclusietekst werd het aantal naakte ontslagen teruggebracht naar 67.

De voorbije weken en maanden werd meermaals actiegevoerd door het VRT-personeel tegen de plannen. Toch besloot de raad van bestuur het plan goed te keuren. “De raad erkent dat het plan een zware impact heeft op de mensen die VRT moeten verlaten”, staat te lezen in een persbericht. “VRT zal er alles aan doen om deze medewerkers zo goed als mogelijk bij te staan en te begeleiden richting een nieuwe job. De raad pleit in het verlengde van dit plan voor een blijvend ambitieuze, maatschappelijke rol voor de publieke omroep en een financieel kader dat hier de nodige ruimte voor geeft.”