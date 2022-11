Oekraïense SBU valt binnen in Russisch-orthodox klooster in Kiev

De Oekraïense inlichtingen- en veiligheidsdienst SBU viel dinsdagochtend samen met de Nationale Politie en Nationale Garde binnen in ‘Het Holenklooster van Kiev’. Volgens de diensten kadert de raid in een actie rond contraspionage.

‘Er is een toenemend risico op terroristische aanslagen, sabotage en gijzelnemingen, zeker op plaatsen waar veel mensen samenkomen’, zegt de SBU in een persbericht. “De inval moet voorkomen dat het klooster als een cel van de ‘Russische wereld’ kan worden gebruikt. We hebben de plek doorzocht om te controleren of ze geen onderdak biedt aan sabotage- en verkenningscellen, buitenlandse individuen, verboden wapens, enzovoort. Daarmee beschermen we de bevolking tegen provocaties en terroristische daden.”

Het ‘Holenklooster van Kiev’ werd in 1051 gesticht in de heuvels van de Oekraïense hoofdstad. Het klooster is een ‘lavra’, wat betekent dat het een belangrijk religieus centrum is. Deze lavra vormt de zetel van de Oekraïense tak van de Russisch-orthodoxe Kerk.

De doorzoeking gebeurde volgens de SBU met medewerking van vertegenwoordigers van de Kerk. ‘Alle acties vonden plaats in het kader van de huidige wetgeving. We benadrukken dat de SBU bij zijn activiteiten het recht op religie respecteert, zoals dat in de grondwet van Oekraïne staat omschreven.’

In een reactie noemt de Russisch-orthodoxe Kerk de inval een ‘daad van intimidatie’. “Al sinds 2014 zijn er in Oekraïne vervolgingen geweest van gelovigen’, zei woordvoerder Vladimir Legoida. ‘Deze daad van intimidatie zal vast weer ongemerkt voorbijgaan voor degenen die zichzelf de ‘internationale mensenrechtengemeenschap’ noemen.”