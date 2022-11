Bij een kop-staartaanrijding in de Schabartstraat in Genk is een 24-jarige vrouw uit Diepenbeek gewond geraakt. Drie auto’s raakten maandagavond rond 19.15 uur betrokken bij de aanrijding.

In de Hoogstraat is maandag rond 21.15 uur een auto over de kop gegaan. Een 23-jarige Genkenaar raakte gewond.

maw