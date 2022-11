Onze tv-tips: Filipijnse vrouwen, beroemde gasten en een dansfilm

Overseas

Canvas, wo, 22.45u

Filipijnse vrouwen worden massaal naar het buitenland gestuurd als poetsvrouw of kinderoppas, en daarvoor laten ze vaak hun eigen kinderen achter. In een opleidingscentrum bereidt een groep kandidaten zich voor op wat er komen kan aan de hand van rollenspelen, waarin ze zowel werkgever als werknemer spelen. Deze documentaire gaat over de moderne onderdrukking van onze geglobaliseerde wereld.

Flashdance

VTM3, wo, 22.30u

De beroemde dansfilm uit 1983 met Jennifer Beals die in de huid kruipt van de achttienjarige Alex. Die werkt overdag als lasser in een staalfabriek en gaat na de uren nog dansen in een bar. Ze droomt van een carrière als professionele danseres. Nog bekender dan de film is uiteraard de titelsong gezongen door Irene Cara die een Oscar won. Bijna veertig jaar later is de film een heerlijke muzikale brok nostalgie geworden.

Graham Norton Show

Play5, wo, 22.30u

Voortaan komt een van de populairste talkshows van het VK ook in Vlaanderen op het scherm. Enkele weken na de Britse première kunnen we de nieuwste afleveringen bij ons volgen. Bij de start van dit dertigste seizoen ontvangt de gastheer grote namen waaronder U2-frontman Bono, popster Taylor Swift en Oscarwinnaar Eddie Redmayne op zijn knusse rode sofa voor een gesprek met veel humor. (tove)