Getrouwde Russische zestigers in Zweden opgepakt op verdenking van spionage

Een van de twee opgepakte personen wordt verdacht van spionage tegen Zweden en een ander land, de tweede persoon van medeplichtigheid, aldus de Zweedse inlichtingendienst SÄPO in een persbericht. Een derde persoon werd ondervraagd.

Uit juridische documenten die AFP kon inkijken, blijkt dat de spionage in januari 2013 van start ging. SÄPO zegt enkel dat het onderzoek dat naar de arrestatie leidde “al geruime tijd” bezig was. Over de identiteit van het duo, de betrokken landen of welke informatie ze verzamelden, geven ze geen informatie.

Zestigers

De krant Aftonbladet schrijft dat het gaat om een getrouwd koppel zestigers die een bedrijf in elektronische componenten bezitten. Nog volgens de krant wordt de man verdacht van spionage en de vrouw van medeplichtigheid.

Stockholm benadrukte wel nog dat de arrestaties “geen enkele band hebben met andere gevallen die momenteel door de inlichtingendiensten behandeld worden”. Eerder deze maand werden twee Zweedse broers aangeklaagd voor spionage voor de Russische inlichtingendienst GRU tussen 2011 en 2021.