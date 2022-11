Inspiratie nodig voor de feestdagen? Ga vol voor kleur zoals actrice Jessica Chastain

Fuchsia, knaloranje, gifgroen, vuurrood, felblauw … Een jurk in een vrolijk Quality Street-wikkelkleurtje fleurt je humeur en een grauwe winterdag instant op. Jessica Chastain combineert haar oranje jurk met multicolor-juwelen en gouden muiltjes. Maar je kunt ook voor pumps, een tasje en oorbellen in dezelfde of een contrasterende kleur gaan.