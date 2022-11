Is de echte doodsoorzaak van Bruce Lee na 50 jaar achterhaald?

Lee overleed op 32-jarige leeftijd aan een zwelling van de hersenen. Destijds werd gedacht dat Lee allergisch was voor pijnstillers die hij gebruikte, maar nu vermoeden onderzoekers dat het om een hersenoedeem gaat, als gevolg van te veel water drinken. Nieuw onderzoek wijst uit dat er een tekort aan natrium in zijn bloed was. En dat probleem wordt veroorzaakt door te veel vocht in het lichaam. Een van Lees nieren had het moeilijk om overtollig water af te scheiden.

Dat Bruce veel dronk, was niet toevallig: de wereldberoemde vechtersbaas stond gekend om zijn druggebruik en cannabis doet sneller dorst krijgen. Bovendien bleek uit verklaringen van zijn vrouw dat zijn eet- en drinkpatroon ook nefast was voor zijn nier.