Harrison Ford krijgt digitale verjongingskuur in nieuwe ‘Indiana Jones’

Het vijfde verhaal over archeoloog Indiana Jones zal zich afspelen in 1969. Maar in het begin van de film is er een scène die zich situeert in het jaar 1944. Het leek de makers onrealistisch om die te laten spelen door de inmiddels bejaarde Harrison Ford. Maar met de allernieuwste computertechnieken kunnen ze oude archiefbeelden van de acteur koppelen aan nieuw opgenomen beelden. En zo ziet de 80-jarige er straks plots een stuk jonger uit.

Volgens Ford zal de digitale verjongingskuur geen struikelblok zijn voor de fans. Zelf is hij er blij mee. “Ik was zeer tevreden over het resultaat, maar als ik heel eerlijk ben, zou ik er niet meer willen uitzien als toen. Het doet me in elk geval niet verlangen naar mijn jongere jaren”, lacht de acteur. “Ik ben blij dat ik mijn leeftijd heb verdiend.” Indiana Jones 5 verschijnt in de zomer van 2023.