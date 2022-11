Toneelgroep Sint-Martinus brengt komedie ‘Romeo krijgt een lief’

Toneelgroep Sint-Martinus uit Herk-de-Stad staat vanaf vrijdag 25 november op de planken met de komedie ‘Romeo krijgt een lief’, geschreven door Julia Engelen, die in Herk-de-Stad woont. Regisseur is Johnny Hayen.

Romeo is dertig geworden en zijn moeder Mariette vindt dat hij moet trouwen. Daarom heeft zij een annonce in de krant geplaatst waarin zij een verloofde zoekt voor haar zoon. De krant heeft echter de annonce bij de overlijdensberichten geplaatst. Door de manier waarop het bericht geformuleerd is, denken Romeo, Sisca, Fernand en Karel dat Mariette stervende is. Romeo is er kapot van.

Enkele vrouwen zijn geïnteresseerd, doch Romeo wil niet trouwen. Dat verandert wanneer Julia, een oud lief op de annonce reageert. Mariette wijst haar echter de deur. Hierop besluit Romeo dat zijn moeder zo rap mogelijk dood moet.

Zal Mariette de Crêpe Suzette vermoord worden? Zal Romeo trouwen met zijn Julia? En wie is toch die vervelende maar erg doortastende begrafenisondernemer?

Opvoeringen op vrijdag 25 en zaterdag 26 november om 20 uur, zondag 27 november om 14.30 uur in gemeenschapscentrum De Markthallen, Markt 2, Herk-de-Stad. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.

Reservatie: Lieve Weyens, Markt 28, Herk-de-Stad, tel. 0478/34 81 57, e-mail lieve.weyens@skynet.be.

LW