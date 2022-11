Familie van doodgestoken agent dankbaar voor steun: “Op dit idee van respect zou de wereld gebouwd moeten worden”

De familie van de vermoorde politieagent Thomas Monjoie heeft een mededeling laten verspreiden waarin ze iedereen bedankt voor de steun in de voorbije dagen.

In de eerste plaats dankt de familie de “hele politiefamilie” voor de hulde tijdens de begrafenis van Monjoie. “En voor het werk dat ze op datzelfde moment geleverd heeft om de veiligheid in het hele land te verzekeren: jullie steun en jullie aanwezigheid hebben ons de troost gebracht die we zo hard nodig hebben”, klinkt het.

Dank gaat ook uit naar “alle dierbaren en onbekenden, alle burgers die in gedachten aanwezig waren, alsook de media voor de terughoudendheid, de welwillendheid, de steunbetuigingen, het applaus en het journalistieke werk. Iedereen is respectvol geweest ten aanzien van Thomas en onze families. Het is op dit idee van respect voor elkaar, in elke zin van het woord, dat de wereld gebouwd zou moeten worden.”

De 29-jarige Monjoie werd op donderdag 10 november in Brussel doodgestoken tijdens het werk. De dader was Yassine Mahi, een geradicaliseerde man die eerder die dag hulp was komen vragen omdat hij politieagenten iets wilde aandoen. Hij werd naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht en wandelde daar gewoon weer buiten, waarna hij de feiten pleegde.

Het volledige bericht:

De ouders van Thomas en zijn hele familie, Elodie en haar familie, zijn vrienden en zijn dierbaren, die diep geraakt zijn door de beproeving die ze momenteel doormaken, wensen de hele politiefamilie uitdrukkelijk te bedanken voor de hulde die ze gebracht heeft tijdens de begrafenis van Thomas en het werk dat ze op datzelfde moment geleverd heeft om de veiligheid in het hele land te verzekeren: jullie steun en jullie aanwezigheid hebben ons de troost gebracht die we zo hard nodig hebben.

Via dit persbericht wensen wij ook alle dierbaren en onbekenden te bedanken, alle burgers die in gedachten aanwezig waren, alsook de media voor de terughoudendheid, de welwillendheid, de steunbetuigingen, het applaus en het journalistieke werk. Iedereen is respectvol geweest ten aanzien van Thomas en onze families.

Het is op dit idee van respect voor elkaar, in elke zin van het woord, dat de wereld gebouwd zou moeten worden. Als deze dag daar een nieuwe eerste steen van kan vormen, zou het vandaag een mooie dag zijn.

Voor Thomas

7 dagen - 7 nachten

Niets is moeilijker dan de seconden die zonder jou verstrijken

Niets is moeilijker dan de tranen die jouw verlies doen blijken