Kanye West daagt niet op voor hoorzitting over hoederecht van kinderen: “Kan zwaar in zijn nadeel spelen”

Heeft Kanye West zichzelf de das omgedaan in de lopende rechtszaak over het hoederecht over zijn vier kinderen met Kim Kardashian? Daar lijkt het volgens juridisch experts op, nadat de Amerikaanse rapper zijn kat stuurde naar een hoorzitting.

Terwijl hij in het oog van de storm staat voor enkele antisemitische uitspraken, strijdt Kanye West op dit moment ook om het hoederecht over de vier kinderen die hij heeft met realityster Kim Kardashian (North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3)) Hij zei al meermaals dat het hem menens is om zijn kinderen meer bij zich te hebben, maar voegt de daad niet bepaald bij het woord. Op een hoorzitting op 16 november stuurde hij zijn kat, zo kwam The sun te weten.

En volgens een Lexie Rigden, advocaat familierecht in New Jersey, zou hij zichzelf daarmee wel eens de das kunnen omdoen. “Als hij niet opdaagt, kan de rechter hem in de eerste plaats al beboeten. Als hij dat blijft doen, zou de rechter hem zelfs kunnen verbieden om iets te zeggen tijdens het proces. Dit is een moeilijke scheiding, dus het gedrag van beide partijen zal zeker in rekening worden genomen.” En dan ziet het er niet al te goed uit voor West, die de voorbije weken en maanden al heel veel in opspraak is gekomen. Op 29 november staat een verhoor door het juridische team van Kardashian op de agenda. Benieuwd of hij dan wel opdaagt.