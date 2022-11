Burgemeester Tollenaere volgt op zijn fiets jonge bommenwerpers tot in Aldeneik

De afgelopen week zijn vier jongeren in Maaseik betrapt op het werpen van knalbommen in de binnenstad. Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) zat op zijn fiets en zag hoe twee jongeren verantwoordelijke waren en een knalbom wierpen op een druk bezocht plein. “Ik heb een jongen op mijn fiets gevolgd tot in Aldeneik en de politie er bij gehaald,” aldus de burgervader. “Knalbommen gooien hoort in Maaseik niet thuis. De jongeren krijgen allen een gasboete.”

“Het gaat om zware knalbommen die weggegooid worden in de binnenstad”, vertelt burgemeester Johan Tollenaere. “We hebben er in de stad behoorlijk last van. Afgelopen week hebben we zelfs vier jongeren op twee momenten dat zulke bommen gegooid werden kunnen identificeren. Bij één van deze momenten was ik zelf getuige van het gooien van een zware bom. Dat deed zich voor na schooltijd op het Kolonel Aertsplein. Over dit plein met handelszaken wandelen elk moment van de dag mensen of passeren schoolgaande jongeren. Ik ben de bewuste jongen gevolgd op de fiets tot in Aldeneik en daar heb ik de politie van de zone Maasland er bij gehaald. De jongen beweerde dat hij de bom gekregen van een andere jongen. Dat verhaal klopt, want ik had gezien dat hij de bom van iemand anders kreeg. Toch heeft de jongen die de bom wierp een groot risico genomen. Hij vertelde me trouwens dat hij zelf verschoten was van de enorme knal. Hij dacht dat het een lichtere bom was. Met wat pech ontploft zulke bom in je hand en dan ben je een deel vingers kwijt. Vaak gaat het om illegaal materiaal en over de kwaliteit is dan niet te oordelen.”

Beu

“Ik ben de knalbommen, die voor bange seconden zorgen in de binnen stad meer dan beu. In de beide gevallen is de GAS-procedure voor de jongeren opgestart. Dit betekent dat de ouders verwittigd worden, dat de jongeren op gesprek mogen komen en dat ze een boete kunnen krijgen. Voor minderjarigen kan zulke boete oplopen tot maximum 175 euro. Sowieso volgt er ook nog een taakstraf. Directies van scholen hebben me alvast laten weten dat als er bommen gegooid worden aan scholen, de school zelf ook sancties zal opleggen. Het gaat om zware bommen die een mens bijna een hartaanval doen krijgen, die honden gek maken en gevaarlijk kunnen zijn. Dit hoort niet in een binnenstad waar mensen winkelen. Ik begrijp dat jongeren een kick krijgen van de ontploffing en dat stoer vinden. Ze beseffen niet hoe gevaarlijk deze knalbommen kunnen zijn. Voor de duidelijkheid: Maaseik is geen locatie voor bommen. Ik en de politie, mogelijk vele burgers kijken toe op wie het doet. Ondertussen hoop ik en pleit ik opnieuw voor verbod op verkoop van zwaar of zelfs minder zwaar knalmateriaal in ons land. Onze federale ministers en parlementsleden moeten hier eindelijk eens initiatieven voor nemen.”

