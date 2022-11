Songfestival past stemmingsprocedure aan: de kijker beslist in halve finales

De European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Eurovisiesongfestival, heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd in de manier waarop het stemmen in 2023 zal verlopen.

De landen die zich via de twee halve finales kwalificeren, worden voortaan uitsluitend bepaald op basis van de stemmen van de kijkers. En dus niet meer door een combinatie van jury- en publieksstemmen zoals sinds 2009 het geval is. De wijziging kan een groot effect hebben op het resultaat: de stemmen van professionals wijken doorgaans sterk af van die van het publiek. Per halve finale stoten tien landen door naar de finale.

Voor het eerst kunnen ook kijkers in niet-deelnemende landen online op hun favoriete nummers stemmen. Die stemmen worden bij elkaar opgeteld en omgezet in punten die hetzelfde gewicht hebben als één deelnemend land in zowel de halve finale als de grote finale. Professionele jury’s, bestaande uit mensen uit de muziekindustrie, blijven bijdragen aan het resultaat van de grote finale.

Het Songfestival heeft in mei plaats in Liverpool. Wij kiezen onze inzending op zaterdag 14 januari via een liveshow in Paleis 12.