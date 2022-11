Binnenkijken in het creatieve nest van Ruth, met keukeneiland schuin in de ruimte en gang in een opvallende kleur. — © Billie

Liefde op het eerste gezicht was het niet. Tot de lelijke, witte veranda tegen de grond ging, het betonnen keukeneiland gegoten werd en Ruth in Parijs een pot International Klein Blue op de kop kon tikken. Binnenkijken in een creatief nest in hartje Brugge!