Lionel Messi strijdvaardig na grootste blamage uit de WK-geschiedenis: “Dit is een heel harde klap voor iedereen”

De Argentijnen waren erg ontgoocheld na de 1-2 nederlaag tegen Saoedi-Arabië op de eerste speeldag in groep C tijdens het WK in Qatar. “Dit doet veel pijn”, verklaarde Lautaro Martinez.

In het Lusail Stadium leek er bij de rust niets aan de hand voor de Argentijnen, die met 1-0 leidden na een vroege penaltygoal van Lionel Messi. Liefst drie Argentijnse treffers werden voor de pauze afgekeurd vanwege buitenspel. In de tweede helft zorgden Saleh Alshehri en Salem Aldawsari voor de Saoedische stunt. De grootste ooit, volgens de statistieken.

Saoedi-Arabië had volgens databureau Gracenote vooraf slechts 8,7 procent kans om te winnen van Argentinië, dat ruim drie jaar lang ongeslagen was. Tot dinsdag stond de grootste WK-sensatie op naam van de voetballers van de Verenigde Staten, die in 1950 met 1-0 van Engeland wonnen. De Amerikanen stonden op een winstkans van 9,5 procent.

“Geen excuses”

“We hoopten echt het WK met een overwinning te beginnen dus dit doet heel erg veel pijn”, aldus Martinez, ploegmakker van Romelu Lukaku bij Inter. “Door fouten te maken, hebben we verloren. Details hebben het verschil gemaakt. In de eerste helft hadden we meer dan een keer moeten scoren. Nu moeten we opnieuw gaan trainen en denken aan het vervolg. Dit is het WK, er wachten ons nog twee finales.”

“We wisten dat Saoedi-Arabië een team met goede spelers heeft, die goed met de bal omgaan en hoog spelen. Er zijn geen excuses”, aldus Lionel Messi, geciteerd door de Argentijnse voetbalbond. “We zullen meer verenigd zijn dan ooit. Deze groep is sterk en dat hebben we al laten zien. Dit is een situatie die we al lang niet meer hebben gekend. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is. Het is een heel harde klap voor iedereen, we hadden niet verwacht dat we zo zouden beginnen. Dingen gebeuren met een reden. We moeten voorbereid zijn op wat komen gaat, we moeten winnen en dat hangt van ons af.”

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni sprak van “een trieste dag”. “We wisten hoe Saoedi-Arabië speelde, we hadden er deze week op gewerkt. Het is moeilijk te slikken. In vijf minuten maakten ze twee doelpunten, hun enige twee schoten op doel”, reageerde Scaloni. “We hadden een geweldige zegereeks, maar we wisten dat er op een dag een einde aan zou komen. Nu moeten we gewoon opstaan en de volgende twee wedstrijden winnen. De spelers zijn allemaal erg aangedaan, maar denken al aan het omkeren van de situatie.”

Argentinië speelt zijn volgende wedstrijden zaterdag tegen Mexico en volgende week woensdag tegen Polen.

© REUTERS

“Iets zot”

De bondscoach van Saoedi-Arabië, Hervé Renard, was uiteraard in de wolken. “Ik voel me licht”, zei de Fransman. “Ik wil deze fantastische spelers feliciteren. Dat doe ik eigenlijk al drie jaar. Vandaag stonden de sterren voor ons op één lijn. We moeten niet vergeten dat Argentinië nog steeds een fantastisch team is, ze waren 36 matchen ongeslagen. Argentinië won de Copa America, ze hebben prachtige spelers. Maar dat is voetbal, zo gaat dat, soms gebeurt iets zot in de voetbalwereld.”

Volgens doelpuntenmaker Alshehri had Saoedi-Arabië veel vertrouwen. “We hebben bewezen dat we de uitdaging aankonden. We mikken op de achtste finales, en dit is de eerste stap. We hebben nog twee wedstrijden te gaan (tegen Mexico en Polen, nvdr.). Na deze overwinning is het verboden je niet te kwalificeren.”