Daar zijn ook de families van de Rode Duivels: mevrouw Roberto Martinez, spelersvrouwen en ouders landen in Qatar

Het gaat om Beth Thompson, de vrouw van Roberto Martinez, de familie Witsel, Luc en Annemie de ouders van Thomas Vermaelen vergezeld door Sophie Vertonghen en haar ouders. Alsook de ouders van Arthur Theate.

Nog opvallend: ook David Steegen, de voormalige woordvoerder van Anderlecht was aan boord, samen met zijn dochter Anna. Zij heeft een relatie met Leander Dendoncker.

De spelersvrouwen slapen de eerste nachten niet bij de Rode Duivels in het Hilton Salwa Beach Resort. Dat is pas mogelijk na de tweede groepsmatch tegen Marokko. De delegatie verblijft nog even in Doha en hoopt hun geliefden morgen even te kunnen zien op de wedstrijd.

Thierry Witsel, vader van Axel Witsel. — © Jürgen Geril

David en Anna Steegen, de schoonvader en de vrouw van Leander Dendoncker. — © Jürgen Geril