Een reservedoelman, Mister 50 procent en de man die ook al Ronaldo punten afsnoepte: dit zijn de drie Saoedische helden

Mohammed Al-Owais: foutje van het vorige WK rechtgezet

Hij was vooral in beeld nadat hij ploegmaat Al-Shahrani in de slotfase per ongeluk een kniestoot in het gezicht had verkocht – dat liep maar net goed af. Maar toch… Mohammed Al-Owais (31) hield na één minuut ook Messi met een knappe reflex van de 1-0. En na rust, toen de Argentijnen gingen drukken, zat hij er een paar keer prima tussen. Meestal onorthodox, maar er zat ook nog een mooie duik tussen, een ‘fotografenbal’ zoals dat heet. En zo mocht de doelman na afloop trots het publiek (militair) groeten.

Het blijft wel bizar dat hij nu de gevierde man is, want bij zijn club Al-Hilal – de landskampioen in Saoedi-Arabië – is hij al het hele jaar tweede keus. Daar is zijn landgenoot Abdullah Al-Mayouf (35) de nummer één. Maar sinds Hervé Renard in 2019 bondscoach werd, heeft hij altijd op Al-Owais gerekend. Op het vorige WK, toen de Saoedi’s in drie matchen met drie verschillende keepers aantraden, ging hij nochtans in de fout tegen Uruguay. Hij ging toen bij een corner onder de bal door, waarna Luis Suarez de winning goal maakte. Bij deze heeft hij dat rechtgezet.

Saleh Al-Shehri: tien jaar na zijn ‘Portugese’ primeur

Cristian Romero (24) is toch geen pannenkoek, maar de Argentijnse doelman liet zich vlak na rust aftroeven door Saleh Al-Shehri (29), die overhoeks raak trof met z’n mindere linker. De centrumspits was al Mister 50 procent bij de nationale ploeg met tien goals in twintig interlands en krikte zijn gemiddelde dus nog op. Ook straf, want het was kantje boord voor hem om de WK-selectie te halen. Tussen april en september stond hij geblesseerd langs de kant. Maar enkele invalbeurtjes bij Al-Hilal volstonden voor Renard om de topschutter uit de kwalificaties (met zeven goals) toch op te vissen.

Al-Shehri bedankte voor het vertrouwen en zal blij zijn dat de wereld hem eindelijk leert kennen. In 2012 zag het er nochtans goed uit, want toen belandde hij op huurbasis bij de Portugese eersteklasser Beira-Mar, waar hij in elf matchen tweemaal scoorde. Hij werd zo de eerste Saoedische speler die in een Europese competitie raak trof, en toch trok hij na die primeur weer huiswaarts. Nadien zat er nooit nog een buitenlands avontuur in.

Salem Al-Dawsari: derde keer in de schijnwerpers

Met een krul waar zelfs Messi jaloers op kon zijn, bezorgde Salem Al-Dawsari (31) zijn land uiteindelijk de drie punten. Na dat doelpunt – zijn handelsmerk, zo blijkt – pakte hij ook uit met een spectaculaire salto. Tiens: waar hadden we dat nog gezien? Juist: op het vorige WK, toen hij Saoedi-Arabië met een goal in de 95ste minuut ook al voorbij Egypte loodste – de enige zege op dat toernooi.

Het is de tweede keer dus dat de flankaanvaller in de schijnwerpers staat, of de dérde. In 2018 speelde hij immers zes maanden op huurbasis bij Villarreal. Hij was toen de allereerste Saoedische speler in de Primera Division en mocht een halfuur invallen tegen het Real Madrid van Cristiano Ronaldo. Hij was betrokken in een van de goals van het 2-2-gelijkspel, maar het bleef wel bij dat ene duel. Net als Al-Shehri trok hij terug naar eigen land, waar hij alles gewonnen heeft wat er te winnen valt – twee Aziatische Champions Leagues incluis – en aanbeden wordt. Na deze match nog ietsje meer.