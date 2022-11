Alkense riskeert 12 maanden cel voor belaging van buren: “Emmer water over me als ik op mijn terras zit”

Een 44-jarige vrouw uit Alken riskeert een celstraf van 12 maanden omdat ze haar buren terroriseert. “Uitwerpselen op het terras, water in de living, scheldtirades,… Het is onleefbaar”, klinkt het.

“Het is gewoon niet meer leefbaar. Het lawaai, het geroep, het getier, de honden die blaffen. Het is dag en nacht”, zo sprak de 64-jarige Marie R., onderbuurvrouw van de Alkense, voor de Tongerse rechter. Samen met nog twee andere buren, legde ze sinds 2019 tientallen klachten neer tegen de 44-jarige vrouw voor het onophoudelijk verstoren van hun rust. “Ik kan in de zomer niet van mijn terras genieten. Als ik aan de tuintafel ga zitten, krijg ik een emmer water over mijn hoofd of begint ze haar terras af te spuiten met de hogedrukreiniger. Ik zit opgesloten in mijn eigen appartement. Als ik er iets van zeg, word ik verweten voor een smerig, oud wijf.”

Verder zou de verdachte ook de banden van haar buren stuk steken, vernielden ze hun deuren en vliegenramen, smeet ze hondenuitwerpselen op het terras van haar onderbuurvrouw en liet ze een kraantje lopen waardoor er water in de living van het 64-jarige slachtoffer binnenliep.

Hand geven

Ook Rudi N., een andere appartementseigenaar die de blok ondertussen zelf ontvlucht is, maar zijn appartement wel tegen een zeer lage prijs verhuurt, bevestigt het verhaal. “Toen ik haar voor de eerste keer zag, wilde ik haar begroeten en een hand geven, maar dat wilde ze niet. Ik heb altijd geprobeerd om begrip op te brengen, vriendelijk te zijn en de situatie te temperen. Tot op de dag dat mijn 17-jarige dochter alleen thuis was en ze bang naar mij belde omdat de buurvrouw haar bedreigd had. Ik ben toen tegen 160 kilometer per uur naar huis gereden. Sindsdien is het niet meer houdbaar. Mijn hart klopt nog in mijn keel, nu ik het vertel. Het is gewoon onleefbaar.”

Appartementseigenaar

De advocate van de geterroriseerde buren, staat naar eigen zeggen machteloos. “Die vrouw heeft een heel rijke woongeschiedenis. Ze heeft al op tal van adressen gewoond, waar ze als huurster keer op keer werd buiten gezet. Mijn cliënten hebben de pech dat ze dit appartement zelf gekocht heeft en dus eigenaar is”, zo klonk het. “Mijn cliënten leven in een nachtmerrie. Ze moeten antidepressiva nemen en durven bijna niet meer gaan slapen omdat ze schrik hebben voor al het kabaal. Ze begint om 3 uur ’s nachts te stofzuigen en meubels te verschuiven. Waarom doe je zoiets? Mijn cliënten leven in een constante stress, ze zitten hier met de daver op hun lijf. Ik weet echt niet meer wat ik kan vragen buiten een schadevergoeding”, klonk het.

Bedreigingen

Ook de procureur stelt dat ze met de handen in het haar zit. “De politionele tussenkomsten hebben geen effect. Ze is al twee keer gecolloqueerd, ook dat heeft geen effect. We hebben ze persoonlijk aangesproken maar nieuwe klachten blijven binnenkomen.” De 44-jarige vrouw zou buiten de laster, haar buren ook bedreigd hebben. “Ze stuurde haar buren berichten met de boodschap dat ze niets meer te verliezen heeft, hun leven tot een hel zal maken en als ze oorlog willen, dat ze oorlog krijgen. Ze stuurde een van haar buren zelfs een foto met zijn dochters door en zei dat ze iets zouden meemaken. Dat zijn bedreigingen die niet door de beugel kunnen.”

De procureur eist een effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden of een maximumstraf van twee jaar met uitstel onder voorwaarden. “De enige die deze situatie kan veranderen, is zij zelf”, zo klonk het.

Drugs

De vrouw zelf bekende de belagingen, maar minimaliseerde de feiten. “Ik schreeuw, als zij tegen mij schreeuwen. De hondjes lopen wel eens rond en ik heb wel eens gestofzuigd na 22 uur. Maar de laatste maanden let ik er echt op om niet meer zoveel lawaai te maken.” De vrouw zou zich vooral misdragen onder invloed van drugs. “Ik ben sinds zes maanden clean”, zo sprak ze.

Haar raadsman vraagt een celstraf met uitstel onder voorwaarden. “Zo kan ze een cursus agressiebeheersing volgen. Dat zou in het belang van iedereen zijn, zodat de sereniteit kan terugkeren. Zo kan iedereen met een schone lei opnieuw beginnen.”

Vonnis volgt op 20 december.