Van Aert en Van der Poel rijden in kerstperiode bijna alle crossen, behalve de… GP Nys: “Ik begrijp hun beslissing”

Nu de kalenders van Wout van Aert en Mathieu van der Poel min of meer volledig zijn, is het kruisjes zetten. Het eerste rechtstreekse duel is al voorzien voor de WB-manche op vier december in Antwerpen. Maar vooral in de kerst- en nieuwjaarsperiode zullen ze elkaar slag om slinger ontmoeten, maar niet in… Baal. De GP Sven Nys moet het zonder beide protagonisten stellen.

“Of crossen op 1 januari voorbijgestreefd is?”, herhaalt Sven Nys de vraag. “Dat zou kunnen maar ik denk het niet. Ik stel alleen vast dat zowel mijn wedstrijd in Baal als de SP-manche op 7 januari in Gullegem de grootste slachtoffers zijn van een volledig scheefgetrokken kalender. Ik zeg al drie jaar dat de nieuwe wereldbeker, die alle zondagen claimt, zorgt voor een concentratie van wedstrijden rond nieuwjaar. Heel wat organisatoren die hun zondag kwijtspeelden zijn op zoek gegaan naar andere, interessante datums en die liggen nu éénmaal in de vakantieperiode. Dat leidt tot een teveel aan wedstrijden rond de jaarwisseling.”

Nys heeft een punt: Mol (23/12), Gavere (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Diegem (28/12), Loenhout (30/12), Baal (1/1), Herentals (3/1), Koksijde (5/1), Gullegem (7/1) en Zonhoven (8/1): dat zijn tien wedstrijden in een tijdspanne van zeventien dagen. Enkel Mol en Loenhout behoren niet tot een klassement. “Maar Wout en Mathieu hebben met de klassementen niets te maken. Dus ja, ik begrijp hun beslissing. Loenhout valt sinds deze winter ook uit de klassementen maar blijft wel een wedstrijd die iedereen wil rijden en winnen. Koksijde en Gavere, toch ook niet de minsten, zijn er in deze periode bijgekomen.”

Het icoon wijst de uitgebreide wereldbeker aan als grootste boosdoener en wijst er tevens op dat de wereldbeker zelf ook slachtoffer is. “Hoeveel renners rijden nog de volledige wereldbeker? Twee, drie misschien. De kwaliteit van de wereldbeker is er op achteruitgegaan sinds de uitbreiding.”

En zelf van datum veranderen is voor Nys helemaal geen optie. “De wedstrijd in Baal is ontstaan om mensen uit de streek te laten genieten van renners uit de eigen streek. Jarenlang was ik het die de kar trok, we hopen met mijn zoon Thibau de komende jaren hetzelfde te creëren. En het is niet dat Wout of Mathieu niet graag in Baal rijden, hé. Beiden hebben de wedstrijd meermaals gewonnen. Neen, de traditie van cross op 1 januari in Baal blijft behouden, ook zonder Wout en Mathieu.”