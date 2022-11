Een sfeervol huisje in het groen: drie knusse adresjes voor een weekendje weg

Niks zo gezellig als logeren in een sfeervol huisje midden in het groen, tijdens de eerste wintervorst. Dit zijn drie knusse adresjes voor een weekendje weg in december.

Ken jij nog een originele logeerbeleving in Limburg die wij mogen uittesten? Laat het ons weten via goesting@hetbelangvanlimburg.be

Boomgaardvakanties in Borgloon

Ook als de fruitbomen van Haspengouw niet in bloei staan, is het heerlijk wegdromen in de uitgestrekte boomgaarden. In Borgloon kan je op boomgaardvakantie in een volledig uitgeruste vakantie-unit voor maximaal 6 personen. De unit is te huur voor minimum twee nachten, per weekend, midweek of per week. Langere periodes zijn uiteraard ook mogelijk. Prijsimpressie: een weekendje in het laagseizoen van vrijdag tot maandag kost 230 euro.

Jesserenstraat 82 in Borgloon. Info: www.boomgaardvakanties.be

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

De Kleine Goedheid in Herk-de-Stad

Slapen onder de blote hemel, in een glazen huis? Het kan in de prachtige tuin van Anja in Herk-de-Stad. De ideale setting voor wie helemaal tot rust wil komen of nood heeft aan een creatieve ruimte. Voor 40 euro boek je ook een saunabezoek met lunch, een ontbijt kost 15 euro per persoon. Het kampvuur en de barbecue staan ter beschikking van de gasten. Logeren kost hier 90 euro per nacht.

Stapstraat 42 in Herk-de-Stad. Info: www.dekleinegoedheid.com

Chalet Chocolat in Geel

Deze chalet met vintage interieur ligt in de adembenemende natuur aan de vijvers van domein Netevallei in Geel. Geniet van het groen, fietsen en wandelen, of gooi een hengel uit vanaf het eigen terras. Vergeet de vleesjes en groenten niet voor een heuse winterbarbecue. Te boeken op onder meer Airbnb vanaf 247 euro voor 2 nachten. Een ontbijt of lunch bij het nabijgelegen Kasteel Kaneel is een echte aanrader.

Eindhoutseweg 196 in Geel. Info: www.visit-geel.be/chalet-chocolat