The Athletic: “Pep Guardiola verlengt zijn contract bij Manchester City”

Guardiola zou een nieuw contract voor een seizoen ondertekenen, tot medio 2024. Beide partijen zouden vervolgens een optie bezitten om nog een extra jaar, tot eind juni 2025, door te gaan. Het huidige contract van Guardiola, dat hij in november 2020 ondertekende, is ook op die manier gestructureerd.

De 51-jarige Spanjaard is sinds de zomer van 2016 hoofdcoach van Manchester City. Hij won met de Citizens sindsdien vier landstitels, een FA Cup en vier League Cups. In de Champions League strandde hij in 2021 in de finale. Voordien was hij ook al hoofdcoach bij FC Barcelona (2008-2012) en Bayern München (2013-2016). (belga)