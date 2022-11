Lotte Kopecky breekt met haar vriend, die ook haar coach is: “Maar het gaat ça va met mij”

Lotte Kopecky (27), dé wielersensatie dit jaar, en Kieran De Fauw (38) zijn geen koppel meer. Dat is altijd vervelend, een relatie die spaak loopt, maar in het geval van Kopecky is De Fauw ook haar trainer. Kopecky, dubbele wereldkampioene op de baan, bevestigt het nieuws tijdens de olympische stage.

Ze waren meer dan drie jaar samen, en de combinatie werkte – een understatement. Kopecky kende een wonderjaar, presteerde van het voor- tot het najaar, zowel op de weg als op de piste. “Maar in mijn ogen zal dat geen negatieve impact hebben. En dat zal de toekomst uitwijzen. Ik moet dus op zoek naar een andere coach, ik word goed ondersteund door de ploeg en de federatie. Ik wil die coachwissel op korte termijn realiseren. Ik denk dat het we goed zullen opvangen.”

“Nog voor ik Lotte leerde kennen, was ze al succesvol”, zei De Fauw ooit over de relatie. “Maar het klopt dat de progressie van de voorbije jaren opvalt. Ze straalt nu power uit, is ook zelfverzekerder. Ze zit gewoon rustiger op de fiets.”

LEES OOK. Kieran De Fauw is naast de coach ook de partner van Kopecky: “Ik ben verliefd geworden op Lotte, niet op Lotte de wielrenster”

Hoe ze zich voelt? Kopecky: “Kijk, het is een keuze die ik heb gemaakt. Het gaat ça va met mij, hoor.” In elk geval, zegt ze, is ze met frisse moed alweer aan het nieuwe seizoen begonnen. “Ik heb mijn rust na mijn afgelopen seizoen al gehad. Maar als ik vijf dagen niet gefietst heb, dan wil ik alweer fietsen. (lacht) Nu, de trainingen primeren eind november nog niet zoals ze binnen twee, drie weken weer zullen primeren. Maar ik voelde mij op het einde van dit seizoen zeker nog niet leeg, ook al was het een heel lang seizoen. Dat is belangrijk. Ik vergelijk het met een citroen. Die is niet uitgeperst. Ik stapte na twee weken op mijn fiets, en ik had gelijk weer een deftig gevoel.”

© PRESSE SPORTS

Een deel van de planning voor volgend seizoen is al gemaakt. “Het voorjaar wordt sowieso heel belangrijk. Half februari begint de kwalificatie voor de Spelen, op de piste. Enkele weken later volgt Omloop Het Nieuwsblad. Daarna trek ik normaal op hoogtestage om Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix voor te bereiden. Wat de zomer betreft, is de wedstrijdplanning nog niet helemaal uitgemaakt: de Ronde van Frankrijk valt heel kort op het WK. Dat is goed voor een WK op de weg, maar het WK piste valt kort daarvoor. Dat moeten we nog bekijken.”

Kopecky is door haar successen een van de kandidates voor Sportvrouw van het Jaar. — © BELGA

Kopecky is nog enkele dagen op olympische stage in het Turkse Belek. “Wat ik al heb geleerd? Ga niet mee met de mountainbikers”, zo lacht ze. “Ze zegden: ga met ons mee, we hebben een mooi toerke. Ik heb nogal veel offroad gezien vandaag. (lacht) Neen, het was wel plezant. Het is leuk om hier in Turkije nog even tot rust te komen.”

Kopecky trekt vanaf volgende week donderdag op stage naar Calpe, waar onder meer Remco Evenepoel een stek heeft. “Hij heeft mij niet uitgenodigd. (lacht) Neen, een grapje. Het is echt goed in Calpe.”

Sportvrouw van het Jaar?

Dit jaar trad Kopecky nog meer voor het voetlicht door haar resultaten, maar misschien wordt haar bekendheid nóg groter wanneer straks de trofee van Sportvrouw van het Jaar wordt uitgereikt. Of ze zich de grote uitdaagster van Nafi Thiam voelt? “Met dit seizoen voel ik mij een terechte uitdaagster van Nafi. Ik ben benieuwd, ik denk dat het spannend zal worden. Zij werd wereldkampioene, ik ook. Zij werd Europees kampioene, ik ook. Het zou leuk zijn, maar het is niet dat ik ervan droom zoals ik ervan droomde om de Ronde van Vlaanderen te winnen.” Op wie ze zelf zou stemmen? Ze lacht: “Dat laat ik over aan journalisten.”