WK gravel 2024 voorgesteld: start in Halle en finish in Leuven, door de Brabantse Wouden met minstens 70 procent offroad

Leuven is de finishplaats van het WK gravel dat in oktober 2024 in België wordt gehouden. De startplaats is Halle. Als voorsmaakje is er het allereerste BK gravel dat volgend jaar op 15 oktober met start en aankomst in Oud-Heverlee wordt gehouden.

De wereldkampioenschappen op de weg van 2021 liggen nog maar vers in het geheugen, of Leuven is opnieuw in beeld als the place to be voor het allereerste WK gravel dat in ons land plaatsvindt.

Organisator Golazo maakte dat samen met Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant dinsdagmiddag bekend in Holiday Inn Diegem. In tegenstelling tot het WK in Veneto zal de titelstrijd dit keer wel écht door de bossen trekken. Parcoursbouwer Erwin Vervecken garandeert minstens 70 procent offroad. Tot jolijt van de aanwezige wereldkampioen Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), die een monsterontsnapping in Veneto tot een goed einde bracht.

Het parcours loopt door de Brabantse Wouden, dat kandidaat is om de titel van Nationaal Park te krijgen. Te beginnen met een lus rond Halle om dan via het Hallerbos en het Zoniënwoud naar het Meerdaalwoud te trekken. Het exacte traject wordt pas vastgelegd na consultatie van het Agentschap Natuur en Bos en de diverse gemeenten. “Op deze manier kunnen we na het 100ste WK op de weg, dat in 2021 in Leuven plaatsvond, Vlaanderen opnieuw tonen als wielernatie met groot organisatorisch talent”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Sport. “Door grote (sport-)evenementen naar Vlaanderen te halen, tonen we onze Vlaamse troeven. We kijken daarbij niet alleen naar populaire sporten. Ook voor zijtakken van populaire sporten of nichesporten maken we weloverwogen keuzes waarvan we verwachten dat de baten groter zijn dan de kosten. Het WK gravel past in deze logica”, aldus Weyts. “Bij de wereldkampioenschappen op de weg in Leuven spraken we over een investering van overheidswege van 13 miljoen euro en een economische return van bijna 26 miljoen euro. Hier hebben we het over een investering van 300.000 euro van de Vlaamse overheid in een budget dat rond het miljoen euro draait.”

Volgens Vlaams minister van Toerisme en Natuur, Zuhal Demir “brengt geen enkele fietsdiscipline je zo dicht bij de natuur als gravelfietsen”. Wereldkampioen Gianni Vermeersch drukt het anders uit: “Gravel is de perfecte combinatie van wegwielrennen en veldrijden. “Je hebt de lange duur nodig van de weg en de techniciteit van het veldrijden.”

© hc

De datum van de wereldkampioenschappen ligt nog niet vast, maar er wordt gemikt op het weekend van 5 en 6 oktober. Op zaterdag zouden de vrouwen en de masters rijden, op zondag de mannen.

BK 2023 in Oud-Heverlee

Volgend jaar op 15 oktober al krijgen de Belgen een voorsmaakje van het WK van twaalf maanden later. Met start en aankomst in Oud-Heverlee, gelegen aan de zuidkant van Leuven, trekken de kandidaten-kampioenen door het Meerdaalwoud dat de finishlus is van het WK. Oud-Heverlee is nu eenmaal de poort van de Brabantse Wouden. Golazo hoopt dat het ‘open BK’, dat start aan het recreatiepark Zoet Water ook als qualifier dient voor het WK, zodat buitenlanders ook al even kunnen proeven van dit gravelcircuit.

Om toegelaten te worden voor de wereldkampioenschappen gravel moet een kandidaat zich kwalificeren via massa-evenementen verspreid over de vijf continenten en over een volledig jaar. Het unieke is dat de amateur-gravelaar aan de start staat met de absolute wereldtop uit meerdere fietsdisciplines.

© hc