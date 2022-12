OVERZICHT. Deze Limburgse bakkerijen verkopen ambachtelijke chocolade en snoep voor Sint en Piet

De verfkoekjes van Taartenboutique in Genk verzekeren creatief plezier én zijn om duimen en vingers bij af te likken. — © Raymond Lemmens

Sinterklaas Kapoentje: als je wat in ons schoentje legt, laat het dan lekker Limburgs van de bakker of chocolatier zijn. In dit overzicht vind je de lekkerste (en origineelste) snoep van Sint en Piet.

Blokjes

Lego is al generaties lang het favoriete sinterklaascadeau van velen. Wie nog niet overtuigd is, zwicht sowieso voor deze blokjes van suiker en cacao van BOON in Hasselt. Wedden dat ieder kind dit speelgoed met plezier zal ‘opruimen’? Check de website voor nog meer originele chocolade.

5 euro voor een doosje van 80 gram. Paardsdemerstraat 13 in Hasselt. Info: www.chocoladehuisboon.be

Sinterbaksels

Miss Baksel uit Maastricht maakt gelegenheidsgebakjes die ze verkoopt op bijzondere dagen. En de naderende verjaardag van de Sint is absoluut zo’n dag. De Nederlandse juf opent de deuren van haar winkeltje op zondag 4 december. Onder meer in de aanbieding: sweetboxen met cupcakes, koekjes en taartjes om ter schattigst, in het thema van Sint en Piet.

Sweetboxen in verschillende formaten voor 9,50, 17,50 en 27,50 euro. Valkenburgerstraat 41 in Maastricht. Info: www.missbakselmaastricht.nl

Mutsen en mijters

Bij B-art Chocolates in Maasmechelen nemen ze de Sint en zijn pieten heel wat werk uit handen: de winkel staat propvol met sinterklaaschocolade, klaar om in schoentjes van brave kinderen te belanden. Wij houden vooral van de chocolademijter bedekt met een dun laag cacao en de chocolade pietenmuts met gekleurde suikerbolletjes. Aan beide hoofddeksels hangt een zakje met nog meer chocolaatjes. Al het lekkers wordt uitsluitend gemaakt met chocolade van Callebaut.

20 euro per ‘hoofddeksel’. Rijksweg 289 in Maasmechelen. Info: www.bart-choc.be

© Karel Hemerijckx

Hasseltse speculaas

Een duim dik, krokant aan de buitenkant, mals vanbinnen: Bakkerij Depaifve bakt het hele jaar door Hasseltse speculaas, maar steekt eind november altijd een tandje bij om de Sint van dienst te zijn. Tijdens de sinterklaasperiode verkopen ze ook speculaas in de vorm van de Sint.

8,95 euro voor een speculazen Sint van 250 gram. Minderbroedersstraat 10 in Hasselt. Info: depaifvejos.business.site

© Boumediene Belbachir

Verfkoekjes

De verfkoekjes van Taartenboutique in Genk verzekeren creatief plezier én zijn om duimen en vingers bij af te likken. Eva bakt de koekjes met honing (en niet te veel suiker) helemaal zelf: kinderen moeten enkel nog het penseel in de snoepverf dompelen. Elk pakketje bevat vijf figuurtjes: vier pietjes en de Sint.

14 euro per pakket. Bestellen kan via Instagram (@taartenboutique) of stuur een WhatsApp-berichtje naar het zakelijk nummer 0472/53.20.67.

© Raymond Lemmens

Nog meer lekkers van de Sint in Limburg

Cindy’s Cakes in As

Chocoladefiguurtjes, ook vegan en suikervrij. Chocoladeletters kosten gemiddeld 10 euro, holgoed ongeveer 3 euro per 100 gram.

Onze-Lieve-Vrouwestraat 44 in As. Info: www.cindyscakes.be

Huize Briers in Bilzen

Verse marsepein.

Waterstraat 71 in Munsterbilzen (Bilzen). Info: www.huizebriers.be/bakkerij

Laura’s Sweets and Treats in Dilsen-Stokkem

Huisgemaakte kruitnoten, karolientjes en speculaas, prijzen vanaf 20 euro per kilo.

Schoolstraat 62 in Dilsen-Stokkem. Info: www.laurassweetsandtreats.com

Bakkerij Bemong in Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Oudsbergen

Chocolade figuren vanaf 3 euro.

Joseph Smeetslaan 112 in Maasmechelen, Europalaan 71 in Dilsen-Stokkem en Weg naar Zwartberg 23 in Oudsbergen. Info: www.bakkerijbemong.be

Bakkerij Baeten in Genk en Maaseik

Chocolade figureren.

Marktstraat 10 in Genk, Neeroeterenstraat 2 in Opoeteren (Maaseik) en Kolonel Aertsplein 10 in Maaseik. Info: www.bakkerij-baeten.be

Patisserie Brabanders in Genk

Speculaas, marsepein, chocolade figuren en pralines van 3 tot 15 euro.

Oppelsenweg 89 in Zonhoven en Nieuwstraat 120 in Genk. Info: www.patisseriebrabanders.be

Bakkerij Baeten in Genk

Deze bakker verkoopt chocolade figuurtjes in leuke vormpjes.

Marktstraat 10 in Genk. Info: genk.bakkerij-baeten.be/be-nl/

Sweets by Daisy Longo in Genk

Een gemengde sinterklaasbox kost 40 euro, voor een sinterklaascupcake- of donutsbox betaal je 30 euro.

In Termien (Genk). Info: www.instagram.com/sweets_mmm

Handmade chocolate Martijn Stiers in Hasselt

Hier kan je ambachtelijke pralines, chocolade snoepgoed en meer bestellen. Dat kan al vanaf vijf euro.

Sint-Lambrechts-Herkstraat 125 in Hasselt. Info: www.facebook.com/Martijnstiers/

Bakkerij Deferm in Herk-de-Stad

Speculaas, chocolade figuren en gebak.

Steenweg 93 in Herk-de-Stad.

Bakkerij Albert in Kortessem

Speculazen hartjes met crème au beurre voor ongeveer 27 euro.

Leopold III straat 13 in Vliermaal (Kortessem).

Bakkerij Lambregs in Lanaken

Mikkemannen (1,50 euro) en verschillende soorten speculaas van 10 euro per kilo.

Stationsstraat 175 in Lanaken

Bakkerij Coenen in Lummen

Speculaas, marsepein.

Oostereindestraat 32 in Lummen. Info: www.bakkerijcoenen.be

Bakkerij Swinnen in Lommel

Chocolade, marsepein, speculaas en snoepschotels. Prijzen variabel naargelang de artikelen.

Lutlommel 10 in Lommel. Info: www.bakkerijswinnen.be

Bakkerij Machiels in Riemst

Zowel voor ambachtelijke speculaas als chocoladefiguurtjes kan je hier terecht.

St.-Jansstraat 4/A in Herderen (Riemst). Info: www.facebook.com/bakkerijmachiels/