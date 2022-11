Minister Weyts plant extra controles op verkoop van dieren op Black Friday: “Het zijn geen wegwerpproducten”

Tot 2019 was het een jaarlijks terugkerend fenomeen in de aanloop naar een nieuwe koopjesperiode: spectaculaire kortingen op levende dieren. Black Friday, een uit de Verenigde Staten overgewaaide promotieactiedag, was in de voorbije jaren vaak een zwarte dag voor dieren. Het bracht kopers in de verleiding om snel een dier in huis te halen, met soms kwalijke gevolgen voor het dier tot gevolg.

“Dieren zijn geen wegwerpproducten. Het zijn geen zakken chips die je zomaar uit de rayon plukt of een pakketje dat je bestelt maar nadien snel terugstuurt. Dieren die op Black Friday aangeschaft worden tegen een bodemprijs, belanden dikwijls nog vóór Kerst in een asiel - of erger. Daarom zorgen we voor een kordate handhaving. We dulden geen overtreders”, zegt minister Weyts.

Sinds 2019 is er een verbod op kortingen bij de verkoop van dieren. De dienst Dierenwelzijn zal nu extra controleren of het verbod wordt nageleefd. Zo zal het internet uitgekamd worden op zoek naar eventuele promoties van bijvoorbeeld dierenhandelszaken.