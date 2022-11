Krisjanis Karins officieel aangesteld als nieuwe premier van Letland

Karins was eerder al voorbereidende gesprekken begonnen met mogelijke coalitiepartners. De uitkomst van die gesprekken was een driepartijencoalitie die verder nog bestaat uit de nationaalconservatieve Nationale Alliantie en de centrumpartij Verenigde Lijst. Die coalitie beschikt over een meerderheid van 54 op 100 zetels.

Karins omschreef de “alomvattende economische transformatie” waar het land voor staat als de hoofdopdracht van de nieuwe regering.