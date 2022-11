Britse hengelaar slaat gigantische goudvis aan de haak: “Fantastisch, maar ook puur geluk”

De Britse hengelaar Andy Hackett (42) heeft een enorme goudvis aan de haak geslagen in een Franse visvijver. De vis werd treffend Carrot (wortel) genoemd en is een kruising tussen een lederkarper en een koikarper. Hij weegt maar liefst 67 pond of zo’n 30 kilo – een mogelijk record, volgens Britse media.

De vangst dateert van begin november en de foto’s ervan gaan sindsdien de wereld rond. Carrot zou meer dan twintig jaar geleden zijn uitgezet in Bluewater Lakes, een visserij in de Franse Champagnestreek die door een Brit wordt uitgebaat. De voorbije jaren deden tal van vissers een poging om het beest boven te halen, maar Carrot bleek bijzonder moeilijk te vangen. Hengelaar Andy Hackett slaagde er dus wel in, nadat hij er 25 minuten over had gedaan om de kolos uit het water te krijgen.

“Ik wist altijd dat Carrot daar ergens in het water zat, maar ik had nooit gedacht dat ik hem zou vangen”, reageerde Hackett. “Ik wist dat het een grote vis was toen hij in het aas beet en ermee van links naar rechts en van boven naar onder zwom. Toen hij aan het oppervlak kwam, zag ik zijn oranje kleur. Het was fantastisch om hem te vangen, maar ook wel puur geluk.”

Volgens de Britse krant Daily Mail gaat het mogelijk om een wereldrecord. Carrot zou ruim 13 kilo zwaarder zijn dan de grootste goudvis die tot nu toe gevangen was. Na een uitgebreide fotosessie werd de goudvis weer losgelaten. Hij zou in goede gezondheid verkeren.

