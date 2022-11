Feestcomité zoekt 150 deelnemers voor ‘50+’ reünie

“Vroeger organiseerde de gemeente Nieuwerkerken een feest voor 50-jarigen, maar dat blijkt niet meer het geval na corona” zo steekt Noëlla Schreurs van wal. “Dat vonden we met een aantal vrienden en vriendinnen uit Wijer, allemaal geboren in 1972, toch wel jammer. Daarom besloten we om dan maar zelf iets te organiseren voor wie vijftig jaar wordt in 2022.”

“Het initiatief groeide en we contacteerden ook mensen van Nieuwerkerken-centrum, Kozen en Binderveld. Zo kwam ons feestplan ook ter ore van mensen die in de coronajaren 2020 en 2021 vijftig zijn geworden. Zij moesten al veel missen en zagen zo’n reünie zeker zitten. Daarom is het nu een feest voor ‘50 en een beetje meer’ geworden” zo gaat Noëlla verder. Het Buurthuis in Kozen is alvast geboekt op vrijdag 2 december. Frituur Lucy en DJ Nico zijn er al zeker bij. Al wie afkomstig is uit Nieuwerkerken of een deelgemeente en geboren is in 1970, 1971 of 1972 is welkom. En partners mogen ook meekomen. “Inschrijven kost 20 euro en kan nog tot 25 november. Momenteel zitten we al aan 136 inschrijvingen. Stiekem hoop ik op 150 aanwezigen. Dat is 3 keer 50, een symbolisch getal voor 3 jaargangen van 50-jarigen die samenkomen voor een gezellige reünie” zo besluit Noëlla. len

Wie in aanmerking komt en wil deelnemen, stuurt best snel een e-mail naar 50enbeetjemeer@gmail.com