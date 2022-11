BBC: “GP van China vierde keer op rij afgelast door strenge coronamaatregelen”

Beelden uit 2019, de laatste keer dat het formule 1-circus neerstreek in China. — © EPA-EFE

De Grote Prijs van China in de Formule 1 wordt volgend jaar vrijwel zeker opnieuw van de kalender gehaald. Volgens de BBC komt dat door de aangescherpte maatregelen in het land tegen het coronavirus. De race op het circuit van Shanghai staat in 2023 gepland op 16 april.