— © Serge Minten

Hij werd geboren in Ivoorkust, voetbalde in Tunesië, Oman, Polen en Oekraïne, maar sloeg daar op de vlucht voor de oorlog. Vorig weekend vierde Alamissa Viera Ouattara (32) zijn debuut bij derdeprovincialer Veldwezelt (3C). “De Belgische voetballiefhebbers gaan me snel leren kennen.”