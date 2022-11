Egbert Lachaert loopt letterlijk weg van de camera: “We zullen straks nog wel een verklaring afleggen”

Politici achtervolgen die niets willen zeggen, het is een journalistiek genre op zich. Het VRT-programma Terzake maakt er een stijlfiguur van en heeft met de medewerking van Open Vld-voorzitter nu ook een nieuwe variant ontdekt.

“Meneer Lachaert, waarom wil u niets zeggen, meneer Lachaert?”, zo gaat die, terwijl de Open Vld voorzitter het partijhoofdkwartier ontvlucht over een nauw kasseien voetpad. ‘We zullen straks nog wel een verklaring afleggen’, antwoordt Lachaert. “Alles nog in orde met de liberale familie?”, luidt nog de vraag. “Zeer, zeer goed”, antwoordt de partijvoorzitter, maar dan wel op een manier die de ironie amper verborg. Waarom hij een kort ‘ja’ roept en zijn belagers van zich afschudt door in gestrekte draf terug te lopen van waar hij gekomen was. Ongetwijfeld iets vergeten op bureau.

Aan het geld zou het niet mogen liggen. De federale ministerraad heeft vorige vrijdag het budget voor ruimtevaartbeleid opgetrokken van 275 naar 325 miljoen per jaar, waarvan 305 miljoen voor projecten van het Europees ruimteagentschap. Voor de periode 2023-2027 gaat het om liefst 1,625 miljard euro.

“Als Europa, en ook België als lidstaat van het eerste uur, een leidende rol in het mondiale ruimtevaartgebeuren willen blijven spelen en zich als actieve speler in de opkomende ruimtevaarteconomie willen manifesteren, zullen bijkomende investeringen nodig zijn, ondanks de veranderende geopolitieke situatie en de resulterende druk op ons economisch systeem”, vindt staatssecretaris Dermine.