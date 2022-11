Vrouw (89) wil euthanasie na verkrachting in woonzorgcentrum: “Ze wil weten dat hij gestraft wordt voor ze sterft”

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag de zaak ingeleid over de verkrachting van een 89-jarige vrouw in een woonzorgcentrum in Lint. De advocaat van het slachtoffer drong op een snelle behandeling van het dossier aan, omdat zijn cliënte om euthanasie heeft verzocht wegens ondraaglijk psychisch lijden. Er werd daarom met alle partijen overeengekomen om de zaak op 30 november te behandelen.

Een 36-jarige man uit Lier was op 27 juli samen met een bezoeker het woonzorgcentrum binnengeglipt. Hij was naar de kamer van het hulpbehoevende slachtoffer gegaan en had haar verkracht. Een medewerkster van het woonzorgcentrum betrapte hem in de kamer, waarna hij meteen wegvluchtte.

De dertiger kon niet veel later gearresteerd worden door de politie. Hij was onder invloed van verdovende middelen. Tijdens zijn verhoor beweerde hij zich niets meer te kunnen herinneren van de feiten. Hij werd aangehouden op verdenking van verkrachting en aantasting van de seksuele integriteit van een kwetsbaar persoon. De man zit nog altijd in voorhechtenis.

Het slachtoffer, haar familie en het woonzorgcentrum stelden zich burgerlijke partij. De vrouw lijdt heel erg onder het gebeuren en heeft om euthanasie verzocht. “Een behandeling van de zaak op korte termijn is daarom van groot belang, zodat ze tenminste weet dat hij gestraft werd voordat ze sterft”, stelde haar advocaat Walter Damen. De familie wenst voorlopig geen commentaar te geven.