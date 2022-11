Expo in CC Palethe lauwert jarenlange inzet van kunstenares Bie Flameng

Pelt

In CC Palethe opende een bijzondere expo die hulde brengt aan de jarenlange inzet van kunstenares Bie Flameng, die telkens kwaliteitsvolle beeldende kunst bracht naar Neerpelt en Overpelt. De kunstenares keek terug op de voorbije decennia en bracht naast eigen werk ook werken samen van een 20-tal kunstenaars die haar bijgebleven zijn. Dit onder de noemer ‘Fascinatie’ met onderwerpen zoals landschappen, mens en natuur. “Ik ben geen curator, maar heb altijd gewoon dingen aangebracht die me raakten en ook in Pelt gezien mochten worden”, zegt Bie. “Deze expo is samengesteld op gevoel, het is een keuze van werken waar ik naar kan blijven kijken, zonder ze noodzakelijk te begrijpen.”

De tentoonstelling bevat een keur aan bekende namen zoals Gideon Kiefer, Dirk Janssen, Caryl Strzelecki en vele anderen. Ook het thema familie komt aan bod, want er hangen ook werken van haar vader zaliger en grafisch kunstenaar Jan Flameng en van haar zoon en striptekenaar Bart Proost. En de toekomst is verzekerd, want zelfs haar kleinkinderen tonen al hun creativiteit. (gvb)

De expo ‘Fascinatie: Bie Flameng & co’ is gratis te bezoeken tot en met 23 december tijdens de openingsuren van CC Palethe.