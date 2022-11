Zo vader, zo dochter: Nette Beke is kinderburgemeester van Leopoldsburg

Leopoldsburg

Dat politiek in de familie zit, mag duidelijk zijn bij de familie Beke. Nadat eerder broer Warre en zus Mine al verkozen werden in de kindergemeenteraad van Leopoldsburg, stelde ook de jongste telg Nette Beke (11) zich kandidaat voor een schepenambt. Ze werd probleemloos verkozen. Tijdens de formatiegesprekken liet Nette zich dan toch overhalen om toch voor het burgemeesterschap te gaan. Zo is de jongedame nu kinderburgemeester in de gemeente waarvan haar papa de echte burgemeester is.

Nette wordt geflankeerd door schepenen Hanne Hulsmans en Miruna Mocanu. Op de vraag wat we mogen verwachten van de nieuwe ploeg, antwoordt ze als een doorwinterd politicus: “Daar gaan we op 21 december over onderhandelen, maar ik verklap wel dat het over het milieu zal gaan.” (sb)