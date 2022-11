België door Europa op de vingers getikt voor begroting: “We laten het altijd uit de hand lopen”

Europa tikt ons land dinsdag op de vingers omdat de begroting er zeer slecht aan toe is. Met een tekort van 5,8 procent van het bbp – in totaal meer dan 33 miljard euro – is België budgettair zelfs de rode lantaarn van de Europese Unie. Maar omdat Europa de strenge begrotingsregels door de opeenvolgende crisissen al twee jaar niet meer toepast, dreigen er geen sancties. “België maakt enthousiast gebruik van de Europese budgettaire mildheid”, zegt professor emeritus en dé grote autoriteit op het vlak van begroting Wim Moesen.