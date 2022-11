Breese Whisky Club dompelen Breeënaren onder in geestelijke sfeer tijdens Whisky & Spirits Festival

Bree

De dertig leden van de Breese Whisky Club dompelden het stadhuis langs het Vrijthof afgelopen zondagmiddag onder in een geestrijke sfeer voor het Whisky & Spirits Festivals. “We zijn al aan de vijfde editie van ons evenement toe”, zegt voorzitter Joeri Hendriks (tweede van links op de foto). “Hier laten we het publiek kennis maken met een groot gamma aan smaken. Zo is er voor elke gelegenheid wel een passende spirituele drank en die kan je hier zeker ontdekken.”(pabr)