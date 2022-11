Negen personen naar ziekenhuis door CO-intoxicatie

In de Brusselse gemeente Vorst zijn dinsdagochtend negen personen bevangen geraakt door een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Oorzaak van de intoxicatie was een slechte afvoer van de verbrandingsgassen.

Rond 07.00 uur hadden de bewoners van een herenhuis aan de Albertlaan in Vorst de hulpdiensten verwittigd omdat één van hen zich onwel voelde. Toen de ziekenwagen ter plaatse kwam, ging de CO-melder van de ambulanciers meteen af.

“Het ging om een herenhuis dat omgebouwd was tot studentenkamers, en waar negen personen aanwezig waren”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “In de woning werden hoge CO-waarden gemeten, en de negen bewoners werden allemaal overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De gasboiler in het gebouw bleek goed te werken, maar het probleem lag bij de afvoer van de verbrandinsgassen, die niet naar behoren verliep. De gasaansluiting werd afgesloten en verzegeld door Sibelga.”

Preventie

De brandweer geeft vier tips om dergelijke incidenten te voorkomen. “Laat om te beginnen een conform apparaat plaatsen door een erkende technieker, laat het jaarlijkse onderhoud uitvoeren en tevens ook de verplichte controles. Laat ook de afvoer van de verbrandingsgassen nakijken. Ventileer, dat wil zeggen, zorg voor een natuurlijke ventilatie en de aanbreng van verse lucht. Alarmeer, door gehomologeerde CO-melders te plaatsen. En ten slotte: reageer in geval van symptomen zoals misselijkheid, braken, hoofdpijn, plotselinge vermoeidheid, zonder jezelf in gevaar te brengen. Open de ramen, evacueer de aanwezige personen, en vraag om bijstand aan de noodcentrale 112, via de applicatie 112.be of via de telefoon.”

“Het Brusselse Gewest, in het kader van het programma Renolution, voorziet ook in premies voor het vervangen van verouderde en niet conforme branders”, klinkt het nog.