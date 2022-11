Waalse overheid investeert in cannabisbedrijf

Twee fondsen die deels in handen zijn van de Waalse overheid, stappen mee in een investeringsronde van het Belgische cannabisbedrijf CBX Medical. Dat bedrijf verkoopt sinds vorig jaar producten op basis van cannabidiol, een stof uit de hennepplant. Toxicologen deden die middeltjes af als kwakzalverij.

CBX Medical kondigt in een persbericht aan dat het 1 miljoen euro heeft opgehaald voor zijn verdere ontwikkeling in Europa. Onder de investeerders zijn Sambrinvest uit Charleroi en het Waals-Brabantse investeringsfonds Invest.BW, fondsen die deels in handen zijn van de Waalse overheid.

De oprichters van CBX Medical geloven sterk in de therapeutische deugden van de stoffen uit de cannabisplant en zeggen een “strikte wetenschappelijke aanpak” te volgen. Die aanpak was een van de redenen voor Sambrinvest om in het bedrijf te investeren, zegt Investment Manager Maxime Moulin in het persbericht.

Nochtans waren wetenschappers vorig jaar niet overtuigd over de werking van de eerste producten van het bedrijf. Toxicoloog Christophe Stove (UGent) had het over “kwakzalverij”, omdat de wetgeving het volgens hem quasi onmogelijk maakt om producten met enig medisch effect op de markt te brengen. Ook zijn collega Jan Tytgat (KU Leuven) was sceptisch.

De middeltjes, te koop bij apothekers, helpen volgens de producent om beter te slapen, bewegen of om de huid te ontspannen.