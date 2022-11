Je kinderen gadeslaan terwijl ze samen aan het spelen zijn. Meezingen met haar favoriete nummers. Een tripje plannen. Voor radiopresentatrice en sportverslaggeefster Astrid Demeure zit het geluk in die kleine momenten. “Ik wil vooral het bijzondere in het alledaagse blijven zien.” En haar dagelijks verwenmomentje? Dat is iets met zoetigheid.