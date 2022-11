Nood aan warmte in de winter? Dit zijn de mooiste lichtjesevents in Limburg

Wil je ook over de Nederlandse grens de winterlichtjes gaan opzoeken? Dan is Maastricht the place to be. — © Magisch Maastricht

1. Winterlicht in Bokrijk

Hou jij van een feeërieke sfeer, spectaculaire theater- en lichtvoorstellingen waarbij koorddansers, trapezisten en vuurkunstenaars het beste van zichzelf geven en sprookjesachtig verlichte weggetjes doorheen de dorpjes van weleer? Dan is Winterlicht in Bokrijk het lichtevenement dat je zoekt. Breng tijdens de gezelligste periode van het jaar, samen met de hele familie, een bezoekje aan dit openluchtmuseum en sluit 2022 hartverwarmend af.

Van 26 tot en met 30 december 2022. Ticketprijs voor volwassenen: 8 euro. Kinderen van 3 tot 12 jaar: 2 euro. Kinderen jonger dan 3 jaar en abonnees: gratis. Adres: Bokrijklaan 1, Genk. Info: https://bokrijk.be/nl/winterlicht

© Bokrijk

2. Bilzen Mysteries in Bilzen

‘Het Verhaal’, het avondspel van Bilzen Mysteries, is een beeld-, klank- en lichtspektakel waarbij heden en verleden samensmelten tot één avontuur. Zet het idee van de klassieke lichtstoet uit je hoofd, want dit is een uniek lichtevent dat historie ademt, maar dan in een modern jasje. Wil jij dit origineel concept nog uittesten? Haast je dan, want begin januari wordt de 800 jaar rijke geschiedenis van het kasteel van Alden Biesen voor de allerlaatste keer tentoongesteld via dit bijzonder klank- en lichtverhaal.

Tot en met 9 januari 2023. Ticketprijs voor volwassenen: 18 euro. Jongeren tot 18 jaar: 15 euro. Kinderen tot 6 jaar: gratis. Je krijgt 3 euro korting als je de tickets online koopt. Adres: Kasteelstraat 6, Bilzen. Info: https://bilzenmysteries.be/hetverhaal/

© Bilzen Mysteries

3. Lichtjes in het Park in Sint-Truiden

Sint-Truiden tovert op 17 december het stadspark om in een gezellige plek, overgoten met licht, om je hart op te halen. De vuurshow zorgt voor de warmte die je nodig hebt tijdens de koude winteravond en aan de foodtrucks kan je genieten van heel wat lekkers. Wil je niet enkel zelf de warmte voelen, maar ook doorgeven? Doe dan mee aan de kledinginzamelactie voor kinderen, georganiseerd door de lokale jeugddienst. Doneer je warme trui, jas of muts op ‘Lichtjes in het Park’ en help zo een kind doorheen de koude winterdagen.

Zaterdag 17 december. Gratis toegang. Adres: Ingang Parkstraat 22, Sint-Truiden. Info: www.visitsinttruiden.be/aanbod/lichtjes-in-het-park/

© Jozef Croughs

4. Dwaallichtjestocht in Riemst

De Dwaallichtjestocht is een intieme, rustige en gezellige wandeling doorheen Genoelselderen (Riemst) waarbij je in kleine groepjes van verteller tot verteller loopt en geniet van de mooie kortverhalen en vertellingen bij iedere tussenstop. Elk verhaaltje duurt een kwartier en zorgt voor een aangenaam intermezzo tussen het wandelen door. De lichtjes op je route wijzen jou de weg om uiteindelijk uit te komen bij een groot vuurspektakel en zo een geslaagde avond sfeervol en warm te eindigen.

Woensdag 28 december. Basistarief: 5 euro. Sociaal tarief: 2,5 euro. Adres: Cultuurcentrum Sint-Maartenshof, Sint-Maartenstraat 54 in Genoelselderen (Riemst). Info: www.riemst.be/nl/evenementen/agenda/dwaallichtjestocht-1

5. Verlichte tractorparades in Helchteren, Tessenderlo en Zepperen

De verlichte tractorparades kan je deze winter bewonderen in Helchteren, Tessenderlo en Zepperen. Een stoet van tientallen tractors, versierd met kleurrijke lichtjes, rijdt in december en januari door de dorpsstraten en zorgt voor een echte kerst- en wintersfeer. Jong en oud komt tijdens deze parades de straat op om samen te genieten van een sfeervolle en gezellige avond in het dorp.

Tessenderlo: 16 december. Helchteren: 17 december. Zepperen: 6 januari 2023. De toegang is telkens gratis. Info: www.optochtenkalender.nl/belgie/limburg.html

6. Magische lichtroutes en SPOT ON in Maastricht

Wil je ook over de Nederlandse grens de winterlichtjes gaan opzoeken? Dan is Maastricht the place to be. Met drie uitgestippelde Magische Lichtroutes kan je op eigen tempo de hippe, romantische of industriële kant van de stad leren kennen, omringd door sfeervolle kerstverlichting en een sprookjesachtige wintersfeer. Als je dan toch een dagje geniet in Maastricht, zoek dan ook eens naar de Sint Servaasbrug en ontdek SPOT ON! Een prachtig lichtwerk in de vorm van een gedicht van Maarten van den Berg.

Het verlichte Maastricht is nog de hele herfst en winter te bezoeken. SPOT ON! valt nog te bezichtigen tot en met 30 december. Gratis toegang tot de wandelingen en het kunstwerk. Adres SPOT ON!: Sint Servaasbrug in Maastricht. Info: www.bezoekmaastricht.nl/magisch-maastricht/lichtroute