Moeilijke ochtendspits rond Brussel door ongevallen in Kraainem en Erpe-Mere

Op de E40 in Kraainem was er een kleine kettingbotsing met vijf auto’s, waardoor de linkerrijstrook in de richting van Brussel een tijdje versperd was. En ook in Erpe-Mere was er een ongeval. Daardoor was het aanschuiven op de E40 van Brussel naar Gent.

Aanvankelijk riep het Vlaams Verkeerscentrum op om omwegen te nemen, maar dat was tegen 9 uur al niet meer zinvol. Automobilisten moeten wel nog rekening houden met verliestijden in de regio’s Brussel en Antwerpen.