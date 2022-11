Dodelijke fabrieksbrand in China met 38 slachtoffers door “verkeerde handeling”, verdachten opgepakt

De brand in fabriek Kaixinda Trading, in de stad Anyang in de provincie Henan, brak uit in de loop van maandag en kon tegen de avond worden geblust. Er werden meer dan 200 reddingswerkers en 60 brandweerlieden ingezet. Op beelden op sociale media is te zien hoe dikke wolken zwarte rook boven de fabriek hangen.

“Volgens de eerste elementen werd de brand veroorzaakt door een manipulatie door een werknemer die in strijd was met de voorschriften van het bedrijf. Een elektrische lasoperatie lag aan de basis van de brand”, aldus staatszender CCTV. Nog volgens de staatsmedia zouden er intussen “verdachten” zijn gearresteerd, maar verdere details worden daarover niet gegeven.

Kaixinda Trading is een groothandel in machines, bouwmaterialen, ongevaarlijke chemicaliën, kleding en brandbestrijdingsapparatuur.