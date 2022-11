Jonge toerist uitgejouwd wanneer ze piramide van de Maya’s beklimt en dansje doet: “Sluit haar op!”

Een jonge vrouw werd ei zo na gelyncht nadat ze de wereldberoemde Piramide van Kukulcan in Mexico beklom en bovenaan de trappen een dansje deed. De tempel - die in 1988 werd uitgeroepen tot werelderfgoed door UNESCO - is verboden terrein voor toeristen, maar de vrouw trok zich niks aan van het veiligheidsnet dat voor de onderste trappen hangt. Dat lokte woedende reacties uit ot woede bij de omstanders die “sluit haar op” en “offer haar” riepen toen een bewakingsagent haar naar beneden begeleidde.