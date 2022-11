Parijs 2024 zijn “Meest Bereikbare Olympische Spelen aller tijden”, maar er geraken wordt loterij: eerste stap start al in december

Het WK voetbal is aan de gang, ver weg in Qatar. Maar niet getreurd, dé hoogmis van de sport lag nooit meer binnen handbereik: de Olympische Spelen van Parijs 2024. Al wordt het wel een loterij – letterlijk – om op de tribunes te geraken. Geen nood, er is niet alleen Plan A: er zijn genoeg alternatieven. De eerste stap richting Spelen start in december.

1. Op kaartjesjacht: de grote, wereldwijde loterij

De Spelen van Parijs 2024, van 26 juli tot 11 augustus 2024, lijken nog veraf. Maar vanaf december gaat de eerste fase van de kaartjesverkoop in. Dat wil zeggen: kun je je registreren om in aanmerking te komen voor kaartjes.

Er zijn in totaal 10 miljoen kaartjes beschikbaar. Ter vergelijking: voor Rio 2016 waren er 7,5 miljoen kaartjes, voor Londen 2012 haast 11 miljoen. De organisatie van Parijs gaat ervan dat er meer vraag dan aanbod is, vandaar een loting. Die word, in tegenstelling tot andere Spelen, niet per land georganiseerd maar wel wereldwijd tussen de 10 miljoen kaartjes die wereldwijd beschikbaar zijn. Cédric Van Branteghem, ceo van het BOIC: “Het is dus een soort loterij. Maar het is niet first come, first serve zoals bij muziekconcerten, waar alles binnen de minuut weg is. Je moet je wel binnen een bepaalde periode registreren. Een eerste stap: jezelf registreren, zodat je kunt meedingen naar kaartjes. Binnenkort vindt u op de website teambelgium.be alle info, de timing, hoe je het meeste kans hebt om kaartjes. “Wie meerdere kaartjes koopt, heeft bijvoorbeeld meer kans.”

2. En wat moet dat kosten?

Er zijn kaartjes beschikbaar vanaf 30 euro. Voor high demand-events – het turnen of de finale van de 100m zijn bijvoorbeeld klassiekers – zijn de prijzen even traditioneel hoger. Een kaartje voor de finale van de 100m kost bijvoorbeeld 900 euro.

3. Help, ik ben er niet bij. Is Parijs 2024 dan weg?

Niets belet om de sfeer op te snuiven zonder kaartje (zie ook punt 4 en 5). Maar dan nog is het niet wanhopen. De verwachting is dat er voor de buurlanden nog een extra ‘effort’ zal worden gedaan om kaartjes. Van Branteghem: “Officieel is er geen voorrang per land, maar de nabijheid speelt wel degelijk mee, zo heeft de organisatie ons gemeld.”

4. Supporteren voor Team Belgium zonder kaartje? Leve het Belgian House

Toch geen kaartje kunnen bemachtigen, of u wilt het geld er niet aan uitgeven en toch de olympische sfeer opsnuiven? Meer nog: wilt u de olympische sfeer van Team Belgium opsnuiven en meevieren met de medaillewinnaars? Allen dan richting Champs-Elysées. Op 10 minuten wandelen daarvan ligt Les Salons Hoche, de locatie van het Belgian House. Na de corona-Spelen van Tokio 2021, toen Tokio één grote gated community was en een no passaran voor toeschouwers, en dus ook geen Belgian House. Nu dus weer wel. “We waren er zeer vroeg bij om de locatie vast te leggen”, zegt Van Branteghem. De plek, die plaats kan bieden aan zo’n 2.800 tot 3.000 man, zal niet enkel voorbehouden zijn voor vips maar ook voor de doordeweekse olympische fan. In het Belgian House zullen bijvoorbeeld medaillewinnaars worden gehuldigd.

© BELGA

5. En waarom geen vakantie naar Rijsel, Marseille of Tahiti?

Stel: geen kaartjes voor Parijs. Stel: te veel gedoe om alles geregeld te krijgen of geen zin in dichte drommen toeschouwers. Dan zijn Rijsel, Marseille of zelfs Tahiti een alternatief. Want de Spelen van Parijs 2024 gaan niet alleen in Parijs door. Zo spelen de Belgian Cats, als ze zich plaatsen, hun poulewedstrijden vlak over de grens, het vrouwenbasketbal vindt namelijk in Rijsel plaats. Idem dito voor de topzeilster Emma Plasschaert, die te water gaat in het Zuid-Franse Marseille. Of het kan nog exotischer, en wellicht met minder volk. Voor het eerst staat golfsurfen op het programma. En wel in de turquoise, paradijselijke wateren van Tahiti, een Franse kolonie. Gegarandeerd minder volk dan in Parijs, en misschien meer kans om kaartjes te bemachtigen.

6. Ook in België is er volop olympische sfeer

Er is ook nog een Plan-C. Het is niet omdat de Spelen in Frankrijk plaatsvinden dat er geen olympische sfeer in België zal zijn. Integendeel, de trainingskampen in de maand voor de Spelen bevinden zich allemaal in België, pas enkele dagen voor hun competitie reizen de atleten af naar het olympisch atletendorp in Parijs. En bovendien komt er, net zoals op de vorige Spelen, een Belgian House in België, ergens aan de Belgische kust.

7. En waarom niet ook naar de Paralympische Spelen?

En waarom niet naar de Paralympische Spelen gaan, die plaatsvinden van 28 augustus tot 4 september, op veel dezelfde fraaie locaties als de Olympische Spelen? Niet voor niets heeft Parijs 2024 hetzelfde logo, zowel voor de Olympische als Paralympische Spelen. Niet voor niets is de Belgische slogan ‘Together 2 Paris’. “Een historisch moment, voor het eerst zaten we met olympische en paralympische atleten samen in een grote zaal op stage. Kippenvel”, zegt ex-atleet Van Branteghem. Er zal een nog nauwere samenwerking zijn tussen olympische en paralympische atleten.

Er zijn 3,4 miljoen kaartjes beschikbaar voor Parijs, er zal geen loterij plaatsvinden en de helft van de kaartjes kost tussen 15 en 25 euro.

8. En hoe zal Team Belgium het daar doen?

Al vier wereldkampioenen telt België in 2022: Remco Evenepoel, Nafi Thiam, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt. Sarah Chaari is ook kersvers wereldkampioen taekwondo maar in een niet-olympische gewichtsklasse. Met 14 medailles op WK’s, en 16 plaatsen tussen 4 en 8 doet België beter dan tijdens het olympische jaar. Olav Spahl, chef de mission van Parijs 2024: “We beseffen dat de vergelijking misschien wat vervalst wordt door het uitstel van de Spelen, waardoor veel WK’s dit jaar plaatsvonden, of door de oorlog in Oekraïne (in de meeste sporten zijn Russische atleten niet toegelaten, hjb). Maar neemt het Belgische succes en potentieel niet weg.” Er wordt, afhankelijk van hoeveel ploegen zich plaatsen, uitgegaan van een delegatie van 120 tot 160 atleten. In Tokio 2021 behaalde Team Belgium zeven medailles. Van Branteghem: “Onze missie: het aantal top-8-plaatsen verhogen, inclusief medailles.”