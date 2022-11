WK-evenement Festival da Copa in Hasselt definitief afgeblazen

“Om rendabel en gezellig te zijn, hebben we toch een 400-tal mensen per wedstrijd nodig en er waren nauwelijks een honderdtal kaarten de deur uit. De derde wedstrijd leefde iets meer, maar we gaan dit niet wedstrijd per wedstrijd bekijken. Daarom hebben we nu beslist alles af te blazen.”

Inkom

“De mensen zijn ook niet gewoon om voor dit soort evenementen inkom te betalen. In openlucht hadden we sponsoren om de kosten mee te dekken en er was een pak volk, die ook allemaal consumeerden. Dat is indoor niet of nauwelijks aanwezig, terwijl je evengoed flink wat kosten hebt. En dus blazen we met pijn in het hart af. Al zegt mijn organisatorhart dat we toch een slag om de arm moeten houden, stel dat de Belgen echt ver zouden geraken.”